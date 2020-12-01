Иркутский борец стал призёром чемпионата Сибири

Максим Жижин выиграл бронзовую медаль в весовой категории 55 кг



Иркутский спортсмен, кандидат в мастера спорта Максим Жижин стал бронзовым призёром чемпионата Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе, который с 27 по 29 ноября проходил в академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили в Красноярске. В турнире участвовали 133 спортсмена из девяти сибирских регионов.



Максим Жижин выступал в весовой категории 55 кг, где за медали боролись 12 спортсменов. Он провёл три схватки, из них две – выиграл, одну – проиграл. Победил в этой весовой категории борец из Алтайского края Юрий Васюнин. Серебряную медаль выиграл спортсмен из республики Хакасия Руслан Палтултушев. Ещё одну бронзу взял представитель республики Алтай Айвар Енчинов.



По итогам соревнований иркутский борец отобрался на чемпионат России по греко-римской борьбе, который состоится в Ростове-на-Дону. Максим Жижин является студентом государственного училища олимпийского резерва города Иркутска и тренируется у Дениса Мальцева. До этого спортсмен занимался у тренера Вячеслава Карнаухова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

