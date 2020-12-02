В Бурятии местами снегопады

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ по-прежнему тёплая погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью местами умеренные и сильные снегопады. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -13-18, местами -6-11, по северу и юго-западу до -23-28, днём -5-10, местами -13-19 градусов.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -9-11, днём -6-8 градусов.





