В Улан-Удэ по-прежнему тёплая погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью местами умеренные и сильные снегопады. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -13-18, местами -6-11, по северу и юго-западу до -23-28, днём -5-10, местами -13-19 градусов.
В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -9-11, днём -6-8 градусов.
В Бурятии местами снегопады
Общество, Фото:
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