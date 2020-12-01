Соревнования прошли по трём дисциплинам: спринт, гонка преследования и масс-старт
В Тюмени завершился первый этап кубка России по биатлону среди женщин. На трассах «Жемчужины Сибири» прошли соревнования по трём дисциплинам: спринт, гонка преследования и масс-старт. Всего в соревнованиях приняли участие 52 биатлонистки со всей страны.
- Бронзовую награду завоевала спортсменка из Забайкальского края. Её обладательницей стала Виктория Коновалова, допустившая единственную ошибку на огневых рубежах. Золотую медаль в первой гонке сезона с безошибочной стрельбой завоевала югорчанка Алиса Пугина. Второе место с тремя штрафными кругами заняла ещё одна представительница Ханте-Мансийского автономного округа (ХМАО)-Югры Алина Кудисова, уступившая лидеру 12,3 секунды, - рассказали в спортивной школе олимпийского резерва по биатлону Забайкальского края.
Также они отметили, что Виктория Коновалова заняла третье место среди девушек в дисциплине – гонка преследования 10 километров, уступив представительницам ХМАО-Югра - первое место у Алины Кудисовой, второе заняла Алиса Пугина.
Виктория выступает в параллельном зачёте за Забайкальский край и Красноярский край, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Биатлонистка из Забайкалья завоевала «бронзу» этапа кубка России
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