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Дед Мороз объедет все районы Забайкалья

Дед Мороз объедет все районы Забайкалья
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Забайкальского края
Первая остановка нового видеопроекта – Улётовский район

В Забайкальском крае запущен предновогодний онлайн-проект «Едет Дед Мороз». По задумке организаторов, Дед Мороз едет в Читу на главную ёлку Забайкалья транзитом через все районы региона. Везде он знакомится с уникальными достопримечательностями, людьми, местами. В пути зимний волшебник узнает много нового, попадает в эпицентр различных приключений.

Первый выпуск был посвящён Улётовскому району. В ходе путешествия Дед Мороз посетил природный парк «Арей», был в гостях у семейских в Новосалии, пробовал украинские вареники в Николаевском, знакомился с одним из старейших самодеятельных театров в Забайкалье – Улётовским народным театром имени Н.Н.Буракова.

Отметим, что проект продлится с 1 по 31 декабря. В течение месяца Дед Мороз побывает в каждом районе Забайкалья. Новые выпуски будут публиковаться каждый день в официальных аккаунтах министерства культуры края в социальных сетях с хэштэгом #е_Дед_Мороз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Новый год Дед Мороз Забайкальский край
 
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