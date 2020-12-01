Дед Мороз объедет все районы Забайкалья

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Забайкальского края

Первая остановка нового видеопроекта – Улётовский район



В Забайкальском крае запущен предновогодний онлайн-проект «Едет Дед Мороз». По задумке организаторов, Дед Мороз едет в Читу на главную ёлку Забайкалья транзитом через все районы региона. Везде он знакомится с уникальными достопримечательностями, людьми, местами. В пути зимний волшебник узнает много нового, попадает в эпицентр различных приключений.



Первый выпуск был посвящён Улётовскому району. В ходе путешествия Дед Мороз посетил природный парк «Арей», был в гостях у семейских в Новосалии, пробовал украинские вареники в Николаевском, знакомился с одним из старейших самодеятельных театров в Забайкалье – Улётовским народным театром имени Н.Н.Буракова.



Отметим, что проект продлится с 1 по 31 декабря. В течение месяца Дед Мороз побывает в каждом районе Забайкалья. Новые выпуски будут публиковаться каждый день в официальных аккаунтах министерства культуры края в социальных сетях с хэштэгом #е_Дед_Мороз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





