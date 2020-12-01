В Забайкалье заработал единый общероссийский номер «122»

Общество, Фото: пресс-служба минЖКХ Забайкальского края

Отвечать по нему будут специалисты краевого министерства здравоохранения



Единый общероссийский номер системы здравоохранения, принимающий обращения по всем вопросам, включая COVID-19, введён в Забайкальском крае. Отвечать по нему будут специалисты краевого министерства здравоохранения, а по часто задаваемым вопросам, не требующим участия оператора колл-центра, автоинформатор.



По словам замминистра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Евгения Самойлова, любой житель страны может набрать с любого телефона номер 122 и попасть на горячую линию здравоохранения, где в зависимости от региона попадёт на автоинформатор с возможностью переключения на оператора колл-центра или сразу на оператора. В некоторых регионах может ответить интеллектуальная голосовая система, которая в режиме разговора на естественном языке выяснит причину обращения и перенаправит на нужную линию.



- В будущем планируется, что при наборе номера 122 автоинформаторы будут заменены интеллектуальными голосовыми системами-роботами, которые будут вести естественный диалог с обратившимся, консультировать по часто задаваемым вопросам и при необходимости переключать на специалистов, а также осуществлять запись к врачу без задействования оператора. Важно то, что любой гражданин бесплатно в любое время и в любой точке России может позвонить на этот номер и получить ответ на свой вопрос. Теперь не нужно искать в справочниках номера колл-центров и коды регионов, - добавил Евгений Самойлов.



Главными преимуществами такого номера являются простота запоминания и возможность использования в любой точке страны, а также отсутствие тарификации для звонящего на этот номер – он бесплатный.



Отметим, что, если обратившийся гражданин после прослушивания автоинформатора не услышит подходящий для себя вариант для переадресации, то ему будет предложена связь с оператором, который решит проблему во время телефонного разговора – живой вопрос-живой ответ.



Напомним, что в Забайкалье вызов скорой медицинской помощи по-прежнему 03 - со стационарного телефона, 103 - с мобильного телефона. Служба спасения – 112, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона.

