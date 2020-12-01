Теперь пассажиры могут проконтролировать соблюдение теплового режима в салонах
В Улан-Удэ во всех новых 42 городских автобусах ПАЗ были установлены термометры для мониторинга и контроля комфортного теплового режима в салонах. Так, накануне температура в салонах была от +18 до +25 градусов по Цельсию.
- В новых автобусах установлено по три обогревателя. Также согласно нормативам, на рабочую смену одного автобуса в зимнее время выделяется 23 литра дизельного топлива на 100 километров пробега. Автобусы оснащены датчиками уровня топлива для оперативного контроля его расхода – с установлением более низких температур возможно увеличение норматива расхода топлива, - сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ. - Все водители ознакомлены с приказом и обязанностью поддерживать в салоне автобуса комфортный тепловой режим.
Напомним, ранее «Городские маршруты» опровергли информацию, что в новых автобусах есть проблемы с обогревом.
В новых автобусах Улан-Удэ установили термометры
Общество, Фото:
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