В новых автобусах Улан-Удэ установили термометры

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Теперь пассажиры могут проконтролировать соблюдение теплового режима в салонах



В Улан-Удэ во всех новых 42 городских автобусах ПАЗ были установлены термометры для мониторинга и контроля комфортного теплового режима в салонах. Так, накануне температура в салонах была от +18 до +25 градусов по Цельсию.



- В новых автобусах установлено по три обогревателя. Также согласно нормативам, на рабочую смену одного автобуса в зимнее время выделяется 23 литра дизельного топлива на 100 километров пробега. Автобусы оснащены датчиками уровня топлива для оперативного контроля его расхода – с установлением более низких температур возможно увеличение норматива расхода топлива, - сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ. - Все водители ознакомлены с приказом и обязанностью поддерживать в салоне автобуса комфортный тепловой режим.



Напомним, ранее «Городские маршруты» опровергли информацию, что в новых автобусах есть проблемы с обогревом.

