У военных в Бурятии начался новый учебный год

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга в честь начала нового учебного года в армии



Сегодня, 1 декабря, в танковом соединении на станции Дивизионная в Улан-Удэ состоялся митинг, посвящённый началу учебного периода в войсках Восточного военного округа. На плацу построился весь личный состав соединения. Прибыл в Улан-Удэ командующий Восточного военного округа Геннадий Жидко.



- В новом учебном году подразделению предстоит выполнить ряд задач по боевой подготовке, начиная с одиночной подготовки личного состава. Будут проведены боевые стрельбы отделений, взводов, рот. В завершение зимнего обучения будут проведены ротные тактические учения в составе танковых мотострелковых рот и подразделений боевого обеспечения. Это полевые выходы артиллерии, полевые выходы противовоздушной обороны и специалистов родов войск РХБЗ, инженерно-сапёрных подразделений и подразделений материального обеспечения – ремонтной роты и батальонно-материального обеспечения, - сказал начальник штаба танковой бригады, подполковник Роман Николаенко.



В этом году планируется увеличить расход боеприпасов для более качественной подготовки личного состава. Поступит в воинские части и новая техника.



Геннадий Жидко пожелал бойцам удачного прохождения учёбы. Он напомнил, что полученные знания и умения молодым людям предстоит применить на практике.



- Военная профессия во все времена была сопряжена с большими, нередко экстремальными нагрузками, с риском для жизни, выполнения задач в реальных боевых условиях. Убеждён, что каждый из вас осознанно выбрал эту профессию и правильно понимает своё предназначение, выражая твёрдую уверенность, что в 2021 году поставленные задачи будут выполнены не ниже, чем на оценку «хорошо» и «отлично», - сказал Геннадий Жидко.



Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской, в свою очередь, пожелал успешной учёбы, а заодно поздравил военных с наступающим Новым годом.

