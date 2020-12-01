Поддержать инициативу призывают жителей Иркутской области и сказочных персонажей
Новогодняя акция «Окно в сказку» стартовала в Иркутской области сегодня, 1 декабря. Цель мероприятия – создать новогоднее настроение и объединить жителей области. Для участия нужно украсить окна своих домов, квартир, офисных помещений, сфотографировать и разместить в социальных сетях фото с хештегом # ОкноВСказку*.
- Каждый человек с детства верит в новогоднюю сказку, волшебство, чудеса, исполнение желаний. Мы предлагаем всем сказочным персонажам страны федерального проекта Ростуризма «Сказочная Россия» и жителям региона поддержать нашу инициативу, - прокомментировала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
Организатор акции – Байкальский Дед Мороз, сообщает пресс-служба агентства по туризму региона.
Справка
«Байкальский Дед Мороз» - сказочный персонаж Прибайкалья, олицетворение Байкальских ветров, морозов, снежных зим, метелей и вьюг, сковывающий гладь могучего и великого озера Байкал и впадающих в него рек. Проект реализуется в Слюдянке с 2005 года.
Возрастное ограничение 0+
Байкальский Дед Мороз приглашает на акцию «Окно в сказку»
Общество, Фото:
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