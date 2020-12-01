В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Безопасное колесо»
В этом году соревнования юных инспекторов движения (ЮИД) прошли в онлайн-формате. Участниками конкурса стали 27 команд из районов республики и Улан-Удэ, сообщили в МВД по Бурятии.
Конкурсная программа включала в себя следующие этапы: «Правила дорожного движения», «ПДД для велосипедистов», «Фигурное вождение велосипеда», «Оказание доврачебной помощи», «Основы безопасности жизнедеятельности». По условиям соревнований, все участники одновременно получали ссылку на тест с вопросами. На решение задания предоставлялось семь минут.
Победителем стала команда «Добрый знак» школы №32 Улан-Удэ, второе место заняли ЮИДовцы Багдаринской средней школы Баунтовского эвенкийского района, третьими - юные инспекторы движения Сосново-Озерской школы №2 Еравнинского района.
Лучшие юные инспекторы движения в Бурятии боролись онлайн
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Безопасное колесо»
«Моя планета» снимает передачу про Бурятию
Курьеры приняли и доставили около 50 тысяч почтовых отправлений
Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске
«В Иркутске так не умеют», - говорят в Иркутском электротранспорте
Сельчане беспокоились, что птиц едят люди
17,7 тысячи забайкальцев вылечились от COVID-19
Часть вопросов требует применения логики и эрудиции
Ролик сняли ко всемирному Дню борьбы со СПИДом
Бурятия - в топе по отдыху в санаториях прошедшей осенью
Реки и озёра в этом году замерзают медленнее
При посещении заповедника необходимо соблюдать профилактические меры
Вячеслав Дамдинцуронов снял ролик в поддержку бурятского блюда
Данные сегодняшнего суточного прироста заболевших обнадёживают
Алиментщика отправили в колонию на полгода