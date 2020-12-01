Лучшие юные инспекторы движения в Бурятии боролись онлайн

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В Бурятии подвели итоги республиканского конкурса «Безопасное колесо»



В этом году соревнования юных инспекторов движения (ЮИД) прошли в онлайн-формате. Участниками конкурса стали 27 команд из районов республики и Улан-Удэ, сообщили в МВД по Бурятии.



Конкурсная программа включала в себя следующие этапы: «Правила дорожного движения», «ПДД для велосипедистов», «Фигурное вождение велосипеда», «Оказание доврачебной помощи», «Основы безопасности жизнедеятельности». По условиям соревнований, все участники одновременно получали ссылку на тест с вопросами. На решение задания предоставлялось семь минут.



Победителем стала команда «Добрый знак» школы №32 Улан-Удэ, второе место заняли ЮИДовцы Багдаринской средней школы Баунтовского эвенкийского района, третьими - юные инспекторы движения Сосново-Озерской школы №2 Еравнинского района.





