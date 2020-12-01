Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске
На маршруте патрулирования в Октябрьском районе Улан-Удэ внимание сотрудников вневедомственной охраны привлёк неопрятный мужчина. Документов, удостоверяющих личность, у него не было.
При установлении личности и проверке по информационной базе данных выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске.
Мужчина совершил кражу в Забайкальском крае и скрылся в ходе судебного разбирательства. Обвиняемый уехал в соседний регион, где проживал у знакомого в Улан-Удэ.
40-летний задержанный был доставлен в отдел полиции для передачи инициатору розыска, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Неопрятный подозреваемый в розыске попался в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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