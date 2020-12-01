В этот федеральный реестр входят значимые для развития своего региона организации
В Бурятии республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн включили в «Всероссийскую книгу Почёта». Это федеральный реестр, где собраны лучшие организации различных отраслей экономики и форм собственности, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
Книга Почёта формируется совместно с государственными и муниципальными органами власти и исключительно на основании их предложений. В книгу включаются наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер деятельности. которые своей работой способствуют всестороннему развитию территории и повышению эффективности своей отрасли.
Включение организации в реестр означает признание на уровне органов исполнительной власти её значимости для развития своего региона, подтверждает её деловую и общественную репутацию и подчеркивает ее статус. Федеральный реестр размещён на сайте www.kniga-pocheta.ru.
Госпиталь Бурятии попал во «Всероссийскую книгу Почёта»
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