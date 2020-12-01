«Мир стоит того, чтобы жить!»: Звёзды Бурятии призвали беречься от ВИЧ

Принципиально изменены подходы к лечению ВИЧ-инфекции, антиретровирусную терапию рекомендуют начинать как можно раньше, с момента выявления заболевания. Антиретровирусную терапию сегодня получают 75% ВИЧ-инфицированных, состоявших на диспансерном наблюдении. Благодаря усилиям стран и международных организаций более 67 % (25,4 млн человек), живущих с ВИЧ в мире, получили доступ к современной антиретровирусной терапии, что существенно улучшило качество и продолжительность их жизни.







В Бурятии, по данным на ноябрь 2019-го, за все годы было зарегистрировано более девяти тысяч случаев ВИЧ-инфекции. В эпидемический процесс в республике вовлечены все районы. Выше среднереспубликанского показателя (по прошлогодним данным) заболеваемость ВИЧ-инфекцией была в Заиграевском, Селенгинском, Кабанском, Курумканском, Тарбагатайском районах.

1 декабря отмечается всемирный день борьбы со СПИДом, он проводится под девизом «Глобальная солидарность. Общая ответственность». По оценке программы ООН по СПИДУ (ЮНЭЙДС), в мире было инфицировано более 75,7 млн человек.Бурятские медийные лица призвали беречь себя от возможного заражения опасным заболеванием. Для этого они записали небольшой видеоролик. В начале они рассказали, какими путями передаётся ВИЧ.- ВИЧ передаётся через кровь и чаще всего через употребление наркотиков, также при незащищённом половом контакте, - сказала «Мисс монгольских наций-2019» Виктория Дашиева.- Заразиться можно, когда делаешь татуировку, либо пирсинг, - сказал ведущий Евгений Чебунин.- Всё больше женщин узнают, что у них ВИЧ только уже во время беременности, - сказала певица Алина Намсараева.- Вирус может передаваться от матери к ребёнку при беременности, родах и при кормлении грудью. Но это можно свести к нулю – при раннем выявлении вируса, - добавила певица Александра Кудряшкина.Также артисты напомнили, что ВИЧ не передаётся в быту, при рукопожатиях, то есть через «дружбу».- Не употребляй наркотики, не допускай случайных связей, - призвал руководитель концертного отдела театра песни и танца «Байкал» Александр Малханов.Для раннего выявления заболевания жителям рекомендуют пройти тестирование.- Этот мир стоит того, чтобы жить! – заключает Алина Намсараева.К 2020 году число новых случаев заражения ВИЧ в мире сократилось на 23 %, количество смертей вследствие СПИД снизилось на 39% по сравнению с 2010 годом. В России в последние годы также отмечается снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Преимущественно в 2020 году ВИЧ-инфекция диагностировалась у россиян в возрасте 30-49 лет (70% новых случаев).