Бурятия - в топе по отдыху в санаториях прошедшей осенью
Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг регионов России по популярности и стоимости отдыха в санаториях осенью этого года.
В первую пятёрку популярности осеннего санаторного отдыха и лечения в Дальневосточном федеральном округе вошли Приморье, Бурятия, Хабаровский край, Амурская область и Забайкалье.
Спрос на осенний отдых в санаториях Бурятии вырос на 12% по сравнению с осенью прошлого года.
В санаториях юга России (ЮФО) осенний отдых обошёлся дороже всего в стране, в среднем, 3470 рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение.
В санаториях ДФО - 2250 рублей в сутки. Дешевле всего стоило отдохнуть в санаториях Центральной России (ЦФО) - 2150 рублей в сутки.
Рейтинг составлен по данным броней путёвок для санаторного отдыха осенью этого года.
Бурятия вошла в дальневосточный топ по санаториям
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