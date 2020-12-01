Бурятия вошла в дальневосточный топ по санаториям

Бурятия - в топе по отдыху в санаториях прошедшей осенью



Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг регионов России по популярности и стоимости отдыха в санаториях осенью этого года.



В первую пятёрку популярности осеннего санаторного отдыха и лечения в Дальневосточном федеральном округе вошли Приморье, Бурятия, Хабаровский край, Амурская область и Забайкалье.



Спрос на осенний отдых в санаториях Бурятии вырос на 12% по сравнению с осенью прошлого года.



В санаториях юга России (ЮФО) осенний отдых обошёлся дороже всего в стране, в среднем, 3470 рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение.



В санаториях ДФО - 2250 рублей в сутки. Дешевле всего стоило отдохнуть в санаториях Центральной России (ЦФО) - 2150 рублей в сутки.



Рейтинг составлен по данным броней путёвок для санаторного отдыха осенью этого года.









