В Бурятии падает заболеваемость коронавирусом

Данные сегодняшнего суточного прироста заболевших обнадёживают
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 1 декабря общее число случаев заражения COVID-19 достигло 19 425. Из них 56% (10 786) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки диагноз подтвердили у 260 человек. Заболеваемость стала медленно идти на спад в последние дни. Сегодняшняя же цифра лучше, чем все, что были в последние полмесяца. 15 ноября в Бурятии впервые была превышена отметка в +270 заражённых за сутки, с тех каждый день, вплоть до 30 ноября, показатели прироста не падали ниже +263.
Для сравнения, днём ранее суточный прирост был +263 заболевших, а до этого +268, +276, +265, +263, +269.
Из 260 новых случаев ковида 211 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.
С начала пандемии выздоровели от коронавируса 14 334 человека, или 73%. В том числе накануне вылечились 282 пациента.
Накануне скончались ещё семь больных ковидом. Общее число летальных случаев выросло до 438-ми.
Сегодня в стационарах республики получают лечение 2159 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1752. Среди госпитализированных 38 детей.
В отделениях реанимации находится 115 пациентов (из них старше 65 лет – 60), на ИВЛ 54 пациента (из них старше 65-ти – 24).
Занятость коечного фонда по всей республики составляет 73%.
Амбулаторное лечение проходят 2494 пациентов с ковидом, наблюдается 11124 человек.
В обсерваторе остался только один человек (днём ранее было шесть).
Круг контактных лиц составляет 4992 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», жительница Улан-Удэ сообщила на 112 о проведении массовых праздничных мероприятий в лаунж-баре «Felicity».
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. В том числе глава отчитался: «Конечно, ситуация напряжённая с точки зрения коронавируса, но по экономике достаточно стабильная».
С сегодняшнего дня все общеобразовательные организации республики вернулись к очному обучению, за исключением школ с количеством учащихся свыше 1000 детей. В школах с количеством учащихся более 1000 детей 30% контингента будут обучаться дистанционно. На очное обучение также перешли и крупные школы, имеющие несколько зданий.
Также сегодня возобновили работу организации торговли, общепита и потребительских услуг, закрытые прежде на две недели.
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Общество, Фото:
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