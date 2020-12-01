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В Бурятии падает заболеваемость коронавирусом

В Бурятии падает заболеваемость коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Данные сегодняшнего суточного прироста заболевших обнадёживают

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 1 декабря общее число случаев заражения COVID-19 достигло 19 425. Из них 56% (10 786) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки диагноз подтвердили у 260 человек. Заболеваемость стала медленно идти на спад в последние дни. Сегодняшняя же цифра лучше, чем все, что были в последние полмесяца. 15 ноября в Бурятии впервые была превышена отметка в +270 заражённых за сутки, с тех каждый день, вплоть до 30 ноября, показатели прироста не падали ниже +263.

Для сравнения, днём ранее суточный прирост был +263 заболевших, а до этого +268, +276, +265, +263, +269.

Из 260 новых случаев ковида 211 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.

С начала пандемии выздоровели от коронавируса 14 334 человека, или 73%. В том числе накануне вылечились 282 пациента.

Накануне скончались ещё семь больных ковидом. Общее число летальных случаев выросло до 438-ми.

Сегодня в стационарах республики получают лечение 2159 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1752. Среди госпитализированных 38 детей.

В отделениях реанимации находится 115 пациентов (из них старше 65 лет – 60), на ИВЛ 54 пациента (из них старше 65-ти – 24).

Занятость коечного фонда по всей республики составляет 73%.

Амбулаторное лечение проходят 2494 пациентов с ковидом, наблюдается 11124 человек.

В обсерваторе остался только один человек (днём ранее было шесть).

Круг контактных лиц составляет 4992 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», жительница Улан-Удэ сообщила на 112 о проведении массовых праздничных мероприятий в лаунж-баре «Felicity».

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. В том числе глава отчитался: «Конечно, ситуация напряжённая с точки зрения коронавируса, но по экономике достаточно стабильная».

С сегодняшнего дня все общеобразовательные организации республики вернулись к очному обучению, за исключением школ с количеством учащихся свыше 1000 детей. В школах с количеством учащихся более 1000 детей 30% контингента будут обучаться дистанционно. На очное обучение также перешли и крупные школы, имеющие несколько зданий.

Также сегодня возобновили работу организации торговли, общепита и потребительских услуг, закрытые прежде на две недели.

В Бурятии напомнили правила сдачи теста на коронавирус.

В Улан-Удэ выявили ковидные нарушения в DNS и «Николаевском».

В Улан-Удэ бесплатно раздают дезраствор управляющим компаниям и ТСЖ.

В Забайкальском крае 101-летняя женщина победила коронавирус. 
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