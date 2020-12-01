 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

Житель Бурятии накопил долгов по алиментам на 55 тысяч

Житель Бурятии накопил долгов по алиментам на 55 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Алиментщика отправили в колонию на полгода

Житель посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии признан виновным в неуплату родителем алиментов на содержание детей.

В суде установлено, что с ноября 2019 года по март 2020 года ранее неоднократно судимый за совершение аналогичного преступления мужчина без уважительных причин, в нарушение решения суда не уплачивал денежные средства на содержание своего сына. Мужчина накопил долгов на 55 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура алименты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии накопил долгов по алиментам на 55 тысяч
Житель Бурятии накопил долгов по алиментам на 55 тысяч
Общество, 01.12.2020
Алиментщика отправили в колонию на полгода
Жителя Бурятии отправили в колонию за уклонение от надзора
Жителя Бурятии отправили в колонию за уклонение от надзора
Общество, 01.12.2020
Мужчина неоднократно не являлся в полицию на регистрацию
Бурятия присоединится к общероссийскому дню приёма граждан
Бурятия присоединится к общероссийскому дню приёма граждан
Общество, 01.12.2020
Прокуратура объявила о проведении мероприятия
В первый день зимы в Улан-Удэ до -8
В первый день зимы в Улан-Удэ до -8
Общество, 01.12.2020
В республике температура опускалась до -31
На севере Бурятии электрички опоздают из-за ремонта
На севере Бурятии электрички опоздают из-за ремонта
Общество, 30.11.2020
Временное расписание некоторых пригородных поездов введут из-за работ на однопутном перегоне Дабан – Гоуждекит
На Байкале сыграют звёзды хоккея мирового уровня
На Байкале сыграют звёзды хоккея мирового уровня
Общество, 30.11.2020
Матч планируют провести в Год Байкала
Вышел первый путеводитель по Агинскому округу
Вышел первый путеводитель по Агинскому округу
Общество, 30.11.2020
Тираж был отпечатан в Бурятии
Финал конкурса «Юный Будамшуу» пройдёт 2 декабря
Финал конкурса «Юный Будамшуу» пройдёт 2 декабря
Общество, 30.11.2020
Победитель поедет в детский центр «Океан»
Иркутянка стала двукратным призёром «Невского льда»
Иркутянка стала двукратным призёром «Невского льда»
Общество, 30.11.2020
В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по конькобежному спорту
Военные Забайкалья стали лучшими в ВВО
Военные Забайкалья стали лучшими в ВВО
Общество, 30.11.2020
Итоги года подвели в Восточном военном округе
В Бурятии отметили годовщину основания Селенгинского полка
В Бурятии отметили годовщину основания Селенгинского полка
Общество, 30.11.2020
Музею Боевой славы ВВО подарили статуэтку мушкетёра
В Бурятии открылась выставка следов
В Бурятии открылась выставка следов
Общество, 30.11.2020
Про язык следов расскажут экспонаты музейной выставки
Байкальская горнолыжница выиграла медаль кубка Европы
Байкальская горнолыжница выиграла медаль кубка Европы
Общество, 30.11.2020
Также у неё 2 «золота» международных соревнований
В Забайкалье старшеклассники вернулись в школы
В Забайкалье старшеклассники вернулись в школы
Общество, 30.11.2020
Остальные классы будут учиться очно с 7 декабря

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^