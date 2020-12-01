Алиментщика отправили в колонию на полгода
Житель посёлка Селенгинск Кабанского района Бурятии признан виновным в неуплату родителем алиментов на содержание детей.
В суде установлено, что с ноября 2019 года по март 2020 года ранее неоднократно судимый за совершение аналогичного преступления мужчина без уважительных причин, в нарушение решения суда не уплачивал денежные средства на содержание своего сына. Мужчина накопил долгов на 55 тысяч рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Житель Бурятии накопил долгов по алиментам на 55 тысяч
Общество, Фото:
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