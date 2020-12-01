Мужчина неоднократно не являлся в полицию на регистрацию
Житель Баргузинского района Бурятии признан виновным в уклонении от административного надзора.
В суде установлено, что в июне 2018 года осуждённому решением суда установлен административный надзор сроком на 3 года с одновременным установлением административных ограничений.
Вместе с тем, с января по март 2020 года мужчина привлечён к административной ответственности за неоднократную неявку на регистрацию в отдел полиции и за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
Приговором Баргузинского районного суда виновному назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии отправили в колонию за уклонение от надзора
Общество, Фото:
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