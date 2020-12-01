В Бурятии водители вынужденно нарушали дорожные правила

Жители села Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии обратились в прокуратуру и заявили о неправомерно установленных дорожных знаках.
На участке пересечения улиц села Тарбагатай производится капитальный ремонт автодороги. Подрядчик в районе съезда на прилегающую дорогу установил дорожные знаки, обозначающие одностороннее движение и запрет на въезд.
- Во избежание аварийной ситуации, в отсутствие иного объезда пятеро водителей двигались на автомобилях во встречном направлении на указанном участке дороги, за что были привлечены к административной ответственности сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Проверкой установлено, что обустройство дорожных знаков проведено вопреки федеральному закону о безопасности дорожного движения и не предусмотрено проектно-сметной документацией, в связи с чем люди противоправно привлечены к административной ответственности.
По протестам прокуратуры Тарбагатайского района незаконные постановления о привлечении к административной ответственности отменены.
Генеральному директору подрядной организации внесено представление.
В настоящее время дорожные знаки демонтированы.