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В Бурятии водители вынужденно нарушали дорожные правила

В Бурятии водители вынужденно нарушали дорожные правила
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Жители села Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии обратились в прокуратуру и заявили о неправомерно установленных дорожных знаках.

На участке пересечения улиц села Тарбагатай производится капитальный ремонт автодороги. Подрядчик в районе съезда на прилегающую дорогу установил дорожные знаки, обозначающие одностороннее движение и запрет на въезд.

- Во избежание аварийной ситуации, в отсутствие иного объезда пятеро водителей двигались на автомобилях во встречном направлении на указанном участке дороги, за что были привлечены к административной ответственности сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Проверкой установлено, что обустройство дорожных знаков проведено вопреки федеральному закону о безопасности дорожного движения и не предусмотрено проектно-сметной документацией, в связи с чем люди противоправно привлечены к административной ответственности.

По протестам прокуратуры Тарбагатайского района незаконные постановления о привлечении к административной ответственности отменены.

Генеральному директору подрядной организации внесено представление.

В настоящее время дорожные знаки демонтированы.

прокуратура
 
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