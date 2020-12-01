Бурятия присоединится к общероссийскому дню приёма граждан

Прокуратура объявила о проведении мероприятия



В России 14 декабря проводится общероссийский день приёма граждан. Мероприятие проводится для защиты и восстановления прав, свобод и законных интересов граждан.



В прокуратуре Бурятии в этот день будет организован приём граждан по правовым вопросам с 12:00 до 20:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23 «а».



Работники районных, межрайонных прокуратур и Бурятской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях будут осуществлять приём граждан в это же время в помещениях прокуратур по месту их нахождения.

