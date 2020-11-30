Про язык следов расскажут экспонаты музейной выставки
С сегодняшнего дня, 30 ноября, сайт национального музея Бурятии запускает онлайн-выставку «Кто оставил след?». Выставка также будет доступна на YouTube-канале музея.
- Следы, оставляемые всеми, кто когда-либо жил и живёт сейчас, имеют огромное значение в познании природы. Когда-то свежие следы зверей были большим подспорьем для охотников, жизнь и существование которых напрямую зависели от количества и размеров пойманной добычи. Язык следов не утратил свою важность и в современном мире. Охотники, исследователи, детективы, археологи, геологи, палеонтологи – вот неполный список всех тех, кто великолепно оперирует этим знанием в своей профессии, - сообщили в пресс-службе республиканского минкультуры.
Выставка — это не только отпечатки лап на земле, но и другие следы жизнедеятельности: разнообразные погрызы, покусы, расклёванные и погрызенные шишки, остатки плодов и семян и т.д. По словам специалистов, даже простой след может очень многое рассказать о его хозяине. Важной гранью выставки станет показ экологических следов человека.
В Бурятии открылась выставка следов
Общество, Фото:
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