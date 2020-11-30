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В Мухоршибирском районе Бурятии родился 200-й малыш

В Мухоршибирском районе Бурятии родился 200-й малыш
Общество,  Фото:pixabay.com
Новорождённую назвали Нараной

25 ноября в Мухоршибирском районе Бурятии сотрудники отдела управления ЗАГС зарегистрировали 200-го ребёнка с начала 2020 года. Отцу малышки вручили свидетельство о рождении и справку, пожелали здоровья и благополучия.

Девочку родители назвали Нарана, что в переводе с бурятского означает «солнце», сообщили в пресс-службе республиканского управления ЗАГСа.
дети новорожденные
 
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