Новорождённую назвали Нараной
25 ноября в Мухоршибирском районе Бурятии сотрудники отдела управления ЗАГС зарегистрировали 200-го ребёнка с начала 2020 года. Отцу малышки вручили свидетельство о рождении и справку, пожелали здоровья и благополучия.
Девочку родители назвали Нарана, что в переводе с бурятского означает «солнце», сообщили в пресс-службе республиканского управления ЗАГСа.
В Мухоршибирском районе Бурятии родился 200-й малыш
Общество, Фото:
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