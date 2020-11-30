В Бурятии назвали лучшего шашиста среди осуждённых

Завершился турнир по игре в шашки среди осуждённых, содержащихся в исправительных учреждениях Бурятии
Заключительный этап соревнований игры в шашки прошел в онлайн-режиме. В турнире от каждого учреждения были представлены лучшие игроки, занявшие первые места на отборочных турнирах, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Первое место занял осужденный из лечебно-исправительного учреждения №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом). Второе место досталось осуждённому из улан-удэнской колонии строгого режима №2.
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