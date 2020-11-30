В Бурятии назвали лучшего шашиста среди осуждённых

Завершился турнир по игре в шашки среди осуждённых, содержащихся в исправительных учреждениях Бурятии



Заключительный этап соревнований игры в шашки прошел в онлайн-режиме. В турнире от каждого учреждения были представлены лучшие игроки, занявшие первые места на отборочных турнирах, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Первое место занял осужденный из лечебно-исправительного учреждения №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом). Второе место досталось осуждённому из улан-удэнской колонии строгого режима №2.





