Самостоятельная заготовка новогодних деревьев запрещена
В Иркутской области с 1 по 31 декабря будет проведена профилактическая операция «Ель». Её проведут представители территориальных управлений министерства лесного комплекса.
В управлениях будут разработаны графики и маршруты патрулирования земель лесного фонда. Рейды будут проводиться совместно с межмуниципальными отделами МВД России по Иркутской области.
По всем выявленным фактам незаконной заготовки будут приниматься меры в соответствии с действующим законодательством. Итоги операции подведут 15 января.
Самостоятельная заготовка новогодних деревьев запрещена законодательством и наказывается штрафом в соответствие со статьей 8.26 КоАП РФ: за самовольную заготовку гражданам грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей. Для должностных лиц – от одной до двух тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Кроме того, будет рассчитан вред, причинённый лесному фонду, сообщили в региональном правительстве.
В Иркутской области пройдёт операция «Ель»
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Самостоятельная заготовка новогодних деревьев запрещена
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