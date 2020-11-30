В Иркутской области пройдёт операция «Ель»

Самостоятельная заготовка новогодних деревьев запрещена



В Иркутской области с 1 по 31 декабря будет проведена профилактическая операция «Ель». Её проведут представители территориальных управлений министерства лесного комплекса.



В управлениях будут разработаны графики и маршруты патрулирования земель лесного фонда. Рейды будут проводиться совместно с межмуниципальными отделами МВД России по Иркутской области.



По всем выявленным фактам незаконной заготовки будут приниматься меры в соответствии с действующим законодательством. Итоги операции подведут 15 января.



Самостоятельная заготовка новогодних деревьев запрещена законодательством и наказывается штрафом в соответствие со статьей 8.26 КоАП РФ: за самовольную заготовку гражданам грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей. Для должностных лиц – от одной до двух тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Кроме того, будет рассчитан вред, причинённый лесному фонду, сообщили в региональном правительстве.

