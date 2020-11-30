На севере Бурятии электрички опоздают из-за ремонта

Временное расписание некоторых пригородных поездов введут из-за работ на однопутном перегоне Дабан – Гоуждекит



На севере Бурятии и Иркутской области 4 пригородных поезда отправятся в рейс позже нормативного графика. 1 декабря – пригородные поезда №6369 «Северобайкальск – Дабан», №6367 «Дабан – Киренга» и №6368 «Киренга – Дабан», 2 декабря – пригородный поезд №6370 «Дабан – Северобайкальск», 5 и 13 декабря – №6367 «Кунерма – Киренга» и №6368 «Киренга – Кунерма».



Так, 1 декабря электричка №6369 «Северобайкальск – Дабан» отправится на 3 час 47 минут позже, в 10:21. На конечную станцию она прибудет в 11:36 – на 3 час 49 минут позднее. Поезд №6367 «Дабан – Киренга» со станции Дабан отправится в 11:45, позже на 3 часа 48 минут. На станцию Киренга он прибудет в 15:26, также на 3 часа 48 минут позднее обычного расписания. Поезд №6368 «Киренга – Дабан» со станции Киренга отправится в 21:50, позже на 3 час 6 минут. На станцию Дабан он прибудет 00:18 следующего дня, также на 3 часа 6 минут позднее.



2 декабря пригородный поезд №6370 «Дабан – Северобайкальск» отправится в 00:22 позже на 3 часа 5 минут. На станцию Северобайкальск он прибудет в 01:22, также на 3 часа 5 минут позднее обычного расписания.



5 и 13 декабря поезд №6367 «Кунерма – Киренга» отправится в 11:54, позже на 2 часа 34 минуты, на конечную станцию прибудет в 14:12. В те же даты электричка №6368 «Киренга – Кунерма» отправится в 20:53, позже на 2 часа 9 минут. На станцию Кунерма она прибудет в 22:34. Время указано местное, сообщает Байкальская пригородная пассажирская компания.

