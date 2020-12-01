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В первый день зимы в Улан-Удэ до -8

В первый день зимы в Улан-Удэ до -8
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике температура опускалась до -31

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 декабря по республике местами небольшой снег, по Прибайкалью местами умеренные и сильные снегопады. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -17-22, местами -7-12, по северу и юго-западу до -26-31, днём -4-10, местами -13-18.

В Улан-Удэ временами снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -10-12, днём 6-8.
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