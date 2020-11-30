В Иркутской области заработали амбулаторные ковид-центры

Здесь заберут мазки на выявление коронавируса методом ПЦР, назначат дополнительные исследования
В Иркутской области начали работать амбулаторно-ковидные центры.
– Всего в Иркутской области открыто 12 таких центров, – сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая. – Шесть в областном центре на базе поликлиник №№ 1, 6, 8, 9, 10 и Медсанчасти ИАПО, в Иркутском районе – в поликлинике микрорайона Луговое. А также в городах Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Тулуне и Аларской ЦРБ в посёлке Кутулик.
Один из центров – на базе поликлиники Иркутской городской клинической больницы № 8 – начал приём населения в 8 часов утра.
– В амбулаторно-ковидном центре могут получить помощь пациенты с подозрением на COVID-19 и переносящие заболевание в лёгкой форме, – рассказала главный врач клиники Жанна Есева. – Приём пациентов ведётся по предварительной записи, мы будем работать по режиму поликлиники, – с 8 до 20 часов.
В центре ведут приём врачи инфекционист и кардиолог. Здесь заберут мазки на выявление коронавируса методом ПЦР, назначат дополнительные исследования: анализ крови, ЭКГ. При необходимости – компьютерную томографию лёгких. Попасть в центр можно через отдельный вход, удалённый от основного.
– Приём ведут пять врачей и четыре медицинских сестры в сменном режиме, – отметила Жанна Есева. – В случае увеличения потока пациентов штатное расписание будет расширено. Если будет необходимо, продлим время приёма. Главная наша задача – не допустить развития болезни в каждом отдельном случае до тяжёлого состояния.
Работа амбулаторно-ковидных центров финансируется из областного бюджета, средств ОМС и фонда социального страхования. Персонал, работающий на приёме инфицированных COVID-19, будет получать все виды доплат из областного и федерального бюджетов, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ амбулаторные центры для ковидных больных заработали в ноябре.
В Иркутской области заработали амбулаторные ковид-центры
Общество, Фото:
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