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Военные Забайкалья стали лучшими в ВВО

Военные Забайкалья стали лучшими в ВВО
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Итоги года подвели в Восточном военном округе

В Восточном военном округе определены лучшие объединения, соединения и воинские части по итогам боевой подготовки и повседневной деятельности в 2020 году. Среди общевойсковых объединений военного округа лучшим стала общевойсковая армия, дислоцированная в Забайкальском крае.

Кроме того, право называться лучшим заслужило мотострелковое соединение, дислоцированное в городе Борзя. В течение года военнослужащие показали высокие результаты при проведении двух крупных тактических учений, приняли участие в международных учениях на территории республики Лаос. Помимо этого, танковые экипажи из Забайкалья принесли первое общекомандное место сборной России на международном этапе «Танкового биатлона» в рамках армейских международных игр «АРМИ-2020».

Также по итогам года второе место среди соединений ракетных войск и артиллерии ВВО заняло артиллерийское соединение из Забайкальского края. Третье место среди воинских частей управления округа, заняло соединение связи из Забайкалья, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО военнослужащие Забайкальский край
 
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