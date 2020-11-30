Мастер лично расскажет о своей выставке «Новая степь»
Национальный музей Бурятии совместно с художником Зорикто Доржиевым и галереей Ханхалаева проводит розыгрыш. Главный приз конкурса - личная экскурсия от самого художника на выставке «Новая степь». Второй приз - плакат с автографом от Зорикто Доржиева, третий приз - открытка с его автографом.
Условия конкурса в аккаунте Национального музея в Instagram. Итоги подведут 4 декабря.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 октября в Художественном музее имени Сампилова открылась выставка известного художника Зорикто Доржиева «Новая степь». До этого работы бурятского мастера видел европейский зритель на Венецианской биеннале, одном из самых известных форумов мирового искусства, в 2019 году. Выставка будет работать до 6 декабря.
В Улан-Удэ разыгрывают экскурсию от художника Зорикто Доржиева
Общество, Фото:
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Мастер лично расскажет о своей выставке «Новая степь»
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