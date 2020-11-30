В Бурятии работал «флюорограф на колёсах» от военных

Были обследованы жители отдалённых гарнизонов



Специалисты военного госпиталя Улан-Удэ завершили проведение углубленного медицинского обследования военнослужащих, гражданского персонала, членов их семей и ветеранов военной службы в отдаленных военных гарнизонах Бурятии.



Во время работы использовался современный передвижной рентген-флюорографический комплекс, позволяющий в кратчайшие сроки охватить максимальное количество личного состава.



Всего с помощью передвижного флюорографа обследовано более пяти тысяч человек.



- Главным преимуществом передвижного медицинского комплекса является его мобильность. Он установлен на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ. Это позволяет проводить обследование в любом районе дислокации войск, в том числе и в районах проведения учений. Чтобы не допускать скопления людей, медицинскими специалистами был разработан специальный график с указанием категории граждан, дата и время посещения, - сообщает пресс-служба Военного восточного округа.





