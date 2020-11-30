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На Байкале сыграют звёзды хоккея мирового уровня

На Байкале сыграют звёзды хоккея мирового уровня
Общество,  Фото:pixabay.com
Матч планируют провести в Год Байкала

«Сыграть в хоккей в Год Байкала на знаменитом байкальском льду», - такую идею ещё в августе 2020 года во время визита в Иркутскую область высказал Вячеслав Фетисов, легенда советского хоккея и первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Природную площадку для проведения матча определили заранее: ей должна стать акватория озера вблизи посёлка Большое Голоустное. В этом месте находится известный «пузырьковый» лёд, который чист от снега из-за байкальского ветра. Стала известна и дата зрелищной хоккейной встречи: 8 марта 2021 года.

По задумке организаторов, «звёздный» матч должен привлечь внимание российской и мировой общественности к проблемам сохранения природы уникального озера и его берегов., сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
спорт хоккей Байкал Иркутская область
 
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