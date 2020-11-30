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В Забайкалье 101-летняя женщина победила коронавирус

В Забайкалье 101-летняя женщина победила коронавирус
Общество,  Фото:pixabay.com
Она проходила лечение амбулаторно

В Тунгокоченском районе Забайкальского края в начале ноября коронавирусная инфекция подтвердилась у 101-летней жительницы посёлка Вершино-Дарасунский. Женщина имеет первую группу инвалидности. Медики смогли вылечить пациентку на дому.

- Коронавирусом Вера Георгиевна заболела 7 ноября. Лечение получала амбулаторно, поскольку человек в возрасте и входит в категорию маломобильных граждан. Оказывали ей постоянный уход, осматривали ежедневно, лечили антибиотиками и противовирусными препаратами. У неё долго сохранялась одышка. Отрицательный тест на коронавирус пришёл уже 11 ноября, сейчас чувствует себя хорошо, в пятницу её навещали, - сказала заместитель главного врача Татьяна Харитонова.

Она также добавила, что пациентка находится под постоянным наблюдением, специалисты навещают её два раза в неделю.

Также за пенсионеркой ухаживают её родственники и сотрудники социальной службы, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.


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