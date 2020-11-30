Бурятский лама объяснил, как мытьё рук превратить в буддийскую практику

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил Лама (Олег Намжилов) дал совет верующим, как мытьё рук и лица превратить в буддийскую практику. При ежедневных умываниях можно применить ритуал очищения водой «Жавди», пояснил Еши Намжил лама.







- Например, мы моем лицо и руки, в это время нужно представлять, что на нас падает водяной душ, радужного или солнечного цвета. И эта радужная вода смывает с нас все болезни, порчу и негативную карму. На мой взгляд, эта практика сейчас особенно актуальна. Нам нужно как можно чаще мыть руки и лицо с мылом. И эту обязательную процедуру можно превратить в буддийскую практику. В таком случае это будет не просто мытьё рук и лица, а хорошая, полезная, духовная практика. Мы не только смоем с себя грязь, вирусы, но и очистим ещё свою карму. Делать заодно с мытьём, не выделяя для практики отдельного времени. Таким образом, ежедневно будем очищать собственную карму от многих первопричин самых разных заболеваний и прочих проблем, - поделился настоятель Курумканского дацана.При этом, по его словам, нужно про себя или шёпотом начитывать мантру Дорже Намжоммы: Нама цента бэнзар кортая хулю хулю тыкта тыкта бэнда бэнда hана hана амритэ хун пад.- Минимум три раза нужно начитать перед мытьём или во время мытья. А ещё лучше три раза начитать перед мытьём и про себя читать эту мантру во время контакта с водой. Простая, но очень эффективная практика, - пояснил Еши Намжил лама.