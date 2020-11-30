Передвижные отделения почтовой связи доставляют в районы не только почтовые отправления, но и товары первой необходимости
Передвижные отделения почтовой связи (ПОПС) оказывают полный спектр услуг в населённых пунктах, где отсутствуют стационарные почтовые отделения. Более 200 населённых пунктов Бурятии обслуживают 31 передвижное отделение. За 10 месяцев 2020 года сотрудниками ПОПС принято более 40 тысяч платежей. Наибольшее количество платежей приняли в Улан-Удэнском и Хоринском почтамтах.
В экспериментальном варианте внедрение ПОПС началось с Хоринского почтамта и результаты показали положительную динамику. На данный период в пяти почтамтах мобильные почтовые отделения оказывают услуги жителям удалённых сёл и деревень республики.
Радиус зоны обслуживания «почтовых отделений на колёсах» составляет более 4500 километров в день. ПОПС Закаменского почтамта обслуживает 52 населённых пункта, Бичурского – 15, Кабанского -24, Хоринского – 39, Улан-Удэнского – 68 удаленных сёл. Самыми труднодоступными участками являются населённые пункты северного района Бурятии – Баунтовского района.
- Передвижные отделения почтовой связи решают в первую очередь проблему предоставления жителям республики комплекса всех услуг в отдалённых пунктах. Также обеспечивают продуктами питания и товарами первой необходимости, так как почта в труднодоступных местах остается единственным средством общения с внешним миром, - отметил заместитель директора по операционному управлению УФПС Республики Бурятия Сергей Бородин.
Как сообщает пресс-служба почты, передвижные отделения почтовой связи работают по специальному графику в определённые дни недели. Для оказания услуг начальник ПОПС обеспечивается всеми необходимыми материалами и средствами. Передвижные отделения на базе автомобилей повышенной проходимости абсолютно автономны и способны работать в условиях бездорожья и полного отсутствия инфраструктуры.
Более 200 сёл Бурятии обслуживает «Передвижная почта»
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