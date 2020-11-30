 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 ноября

29 ноября

Популярное

В Воронежской области нашли останки красноармейца из Иркутска

В Воронежской области нашли останки красноармейца из Иркутска
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Павел Прокопьевич призывался Иркутским горвоенкоматом в 1942 году

В военный комиссариат Иркутской области обратились представители правления Воронежской областной общественной организации ветеранов боевых действий «Патриот». Они попросили помочь в розыске родственников погибшего участника Великой Отечественной войны Павла Прокопьевича Ларионова, 1914 года рождения. Розыск проводится для возможного возвращения на родину останков погибшего бойца с тем, чтобы похоронить его рядом с близкими.

Останки участника войны подняли поисковики в районе села Перкопка. Согласно записям на вкладышах медальонов, Павел Прокопьевич и его брат Николай Прокопьевич Ларионов в 1941 году проживали в Иркутске в доме №30 на улице 3-го Июля.

Согласно записям Алфавитной книги военнослужащих, призванных в Красную Армию по мобилизации 1941-1945 гг. Иркутским горвоенкоматом, Павел Прокопьевич был призван в армию в январе 1942 года. Других документов в отношении Павла Ларионова и его брата в военном комиссариате Иркутской области не имеется, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.


Великая Отечественная
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье 101-летняя женщина победила коронавирус
В Забайкалье 101-летняя женщина победила коронавирус
Общество, 30.11.2020
Она проходила лечение амбулаторно
Более 200 сёл Бурятии обслуживает «Передвижная почта»
Более 200 сёл Бурятии обслуживает «Передвижная почта»
Общество, 30.11.2020
Передвижные отделения почтовой связи доставляют в районы не только почтовые отправления, но и товары первой необходимости
В Воронежской области нашли останки красноармейца из Иркутска
В Воронежской области нашли останки красноармейца из Иркутска
Общество, 30.11.2020
Павел Прокопьевич призывался Иркутским горвоенкоматом в 1942 году
Улан-удэнцы спасли ударившуюся об окно птичку
Улан-удэнцы спасли ударившуюся об окно птичку
Общество, 30.11.2020
Пользователи Сети разошлись во мнениях о произошедшем
Морозная погода ожидается в Бурятии
Морозная погода ожидается в Бурятии
Общество, 30.11.2020
Местами возможны сильные снегопады
Военные в Бурятии написали «Географический диктант»
Военные в Бурятии написали «Географический диктант»
Общество, 30.11.2020
В акции участвовали более трёх тысяч военнослужащих
В Бурятии проверили мусорки
В Бурятии проверили мусорки
Общество, 30.11.2020
С 2019 года надо убирать за собой места погрузки мусора
Ушла из жизни одна из первых организаторов Кяхтинского землячества
Ушла из жизни одна из первых организаторов Кяхтинского землячества
Общество, 30.11.2020
Последним местом работы Вильяны Ганжуровой был комитет Народного Хурала
В Иркутской зоогалерее показали скрытных обитателей
В Иркутской зоогалерее показали скрытных обитателей
Общество, 30.11.2020
Эти зверьки ведут сумеречный образ жизни
Учёные Бурятии запатентовали способ повышения урожайности
Учёные Бурятии запатентовали способ повышения урожайности
Общество, 30.11.2020
Получить больше урожая поможет модернизация сеялок
В Бурятии суд восстановил на работе врача
В Бурятии суд восстановил на работе врача
Общество, 30.11.2020
Врачу также взыскали зарплату за время вынужденного прогула
В Бурятии спецназ ликвидировал «террористов»
В Бурятии спецназ ликвидировал «террористов»
Общество, 30.11.2020
Антитеррористическое учение прошло в Бурятии
Три бурятских боксёра продолжают борьбу на чемпионате России
Три бурятских боксёра продолжают борьбу на чемпионате России
Общество, 30.11.2020
Команда Бурятии понесла первые потери на чемпионате страны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^