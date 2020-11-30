В Воронежской области нашли останки красноармейца из Иркутска

Павел Прокопьевич призывался Иркутским горвоенкоматом в 1942 году



В военный комиссариат Иркутской области обратились представители правления Воронежской областной общественной организации ветеранов боевых действий «Патриот». Они попросили помочь в розыске родственников погибшего участника Великой Отечественной войны Павла Прокопьевича Ларионова, 1914 года рождения. Розыск проводится для возможного возвращения на родину останков погибшего бойца с тем, чтобы похоронить его рядом с близкими.



Останки участника войны подняли поисковики в районе села Перкопка. Согласно записям на вкладышах медальонов, Павел Прокопьевич и его брат Николай Прокопьевич Ларионов в 1941 году проживали в Иркутске в доме №30 на улице 3-го Июля.



Согласно записям Алфавитной книги военнослужащих, призванных в Красную Армию по мобилизации 1941-1945 гг. Иркутским горвоенкоматом, Павел Прокопьевич был призван в армию в январе 1942 года. Других документов в отношении Павла Ларионова и его брата в военном комиссариате Иркутской области не имеется, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.





