Бурятские циркачки выиграли «золото» международного фестиваля

«Богини Байкала» покорили сердца членов жюри и зрителей



В Твери с 24 по 29 ноября прошёл международный фестиваль детского и молодёжного циркового искусства «На языке мира». «Золото» этого фестиваля в групповой номинации завоевала Бурятская цирковая школа с номером «Богини Байкала». Адиса Бурунова, Вероника Цыренжапова, Арина Уладаева, Виктория Чагдурова и Саяна Чимитдоржиева смогли покорить жюри и получить высокую награду.



Новые костюмы были сшиты по эскизам Натальи Никитиной. Педагог со своими воспитанницами усилил трюковую часть номера, музыку к которому написал бурятский композитор Алагуй Егоров. Музыка, хореография, пластика, костюм – всё это поспособствовало созданию яркого образа «золотых девочек».



В фестивале свои номера представили более 150 артистов из России и зарубежных стран. В режиме онлайн своё мастерство показали артисты из Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Израиля, Китая, Монголии, Перу, США, Италии, Казахстана, Колумбии, Мексики, Украины, Эфиопии и Эквадора. Артисты из России представили свои номера офлайн, на манеже Тверского государственного цирка.



В состав жюри вошли видные деятели циркового искусства из 15 стран мира, в том числе президент международного циркового фестиваля в Италии Фабио Монтико, главный кастинг-директор цирка «Дю Солей» (Канада) Павел Котов, основатель и президент международного фестиваля циркового искусства в Сен-Поль-ле-Даксе (Франция) Брюно Лалой и другие. Председатель жюри – генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

