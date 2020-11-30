«Богини Байкала» покорили сердца членов жюри и зрителей
В Твери с 24 по 29 ноября прошёл международный фестиваль детского и молодёжного циркового искусства «На языке мира». «Золото» этого фестиваля в групповой номинации завоевала Бурятская цирковая школа с номером «Богини Байкала». Адиса Бурунова, Вероника Цыренжапова, Арина Уладаева, Виктория Чагдурова и Саяна Чимитдоржиева смогли покорить жюри и получить высокую награду.
Новые костюмы были сшиты по эскизам Натальи Никитиной. Педагог со своими воспитанницами усилил трюковую часть номера, музыку к которому написал бурятский композитор Алагуй Егоров. Музыка, хореография, пластика, костюм – всё это поспособствовало созданию яркого образа «золотых девочек».
В фестивале свои номера представили более 150 артистов из России и зарубежных стран. В режиме онлайн своё мастерство показали артисты из Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Израиля, Китая, Монголии, Перу, США, Италии, Казахстана, Колумбии, Мексики, Украины, Эфиопии и Эквадора. Артисты из России представили свои номера офлайн, на манеже Тверского государственного цирка.
В состав жюри вошли видные деятели циркового искусства из 15 стран мира, в том числе президент международного циркового фестиваля в Италии Фабио Монтико, главный кастинг-директор цирка «Дю Солей» (Канада) Павел Котов, основатель и президент международного фестиваля циркового искусства в Сен-Поль-ле-Даксе (Франция) Брюно Лалой и другие. Председатель жюри – генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Бурятские циркачки выиграли «золото» международного фестиваля
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Богини Байкала» покорили сердца членов жюри и зрителей
Завершился турнир по игре в шашки среди осуждённых, содержащихся в исправительных учреждениях Бурятии
Организаторы приглашают зрителей на беседу с авторами и культурными деятелями, пишущими и созидающими на бурятском языке.
Самостоятельная заготовка новогодних деревьев запрещена
Стало известно, как школы города будут учиться с 1 декабря
Об этом сообщили на заседании оперштаба
Актриса из сериалов «Рублёвка Live» и «Литейный» примет участие в бурятском проекте
Здесь заберут мазки на выявление коронавируса методом ПЦР, назначат дополнительные исследования
Мастер лично расскажет о своей выставке «Новая степь»
Были обследованы жители отдалённых гарнизонов
Она проходила лечение амбулаторно
Настоятель Курумканского дацана рассказал об очистке кармы во время мытья рук
Передвижные отделения почтовой связи доставляют в районы не только почтовые отправления, но и товары первой необходимости
Павел Прокопьевич призывался Иркутским горвоенкоматом в 1942 году
Пользователи Сети разошлись во мнениях о произошедшем