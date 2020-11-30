Пользователи Сети разошлись во мнениях о произошедшем
Пользователь из Бурятии выложил фотографию спасённой птички. По словам автора снимка, пернатый ударился об окно. Птичку спасли и отпустили.
- Часа три приходил в себя. Надеемся, всё будет хорошо, - написал пользователь в паблике «Аноним 03».
Эксперт сообщил «Байкал-Daily», что на фотографии изображён дубонос. Он водится на окраинах города.
В комментариях развернулась дискуссия на тему ударившийся птички. Кто-то увидел в этом нехороший знак:
«Птица, когда залетает в окно или бьётся об ваше окно, о беде предупреждает. Совпадение 100%, я не суеверная, но молебен дома сразу проводим», «На моей памяти два раза птица билась об окно, в первый раз старый родственник, не стала связывать. Когда во второй раз ударилась, я как-то подумала может муху словила, отмахнулась и спустя несколько дней умерла мама внезапная остановка сердца. 57 лет. Поэтому теперь не знаю даже. Верить мне в такую примету или нет».
Другие предложили не верить суевериям, аргументируя тем, что птица просто летела в тепло или за едой: «Ни о чём не предупреждает, это суеверие. Просто птицам холодно и хотят в тепло, поэтому залетают в окна или (если тёплое время) ищут пропитания», «А птичка просто дезориентировалась или жрать хочет. А теперь посчитай сколько раз что-то случилось, а никто и не предупредил».
Ещё один пользователь оставил позитивный комментарий на эту тему. Он предположил, что птичка спешила сообщить благую весть: «Думаю, птичка неслась сломя голову, чтобы хорошую весть принести в ваш дом. Пусть будет так».
Улан-удэнцы спасли ударившуюся об окно птичку
Общество, Фото:
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