Местами возможны сильные снегопады
Морозная погода сохранится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии на протяжении недели. По северу температура опустится ниже -30 градусов, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на синоптиков региональных Гидрометцентров.
По Бурятии местами небольшой снег, по Прибайкалью сильные снегопады. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду.
Температура ночью -17, -22, местами -7, -12, по северу до -31 градуса. Днём -4, -10, местами -13, -18 градусов.
В среду и четверг ожидается небольшое потепление.
Морозная погода ожидается в Бурятии
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