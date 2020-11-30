Морозная погода ожидается в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами возможны сильные снегопады



Морозная погода сохранится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии на протяжении недели. По северу температура опустится ниже -30 градусов, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на синоптиков региональных Гидрометцентров.



По Бурятии местами небольшой снег, по Прибайкалью сильные снегопады. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду.



Температура ночью -17, -22, местами -7, -12, по северу до -31 градуса. Днём -4, -10, местами -13, -18 градусов.



В среду и четверг ожидается небольшое потепление.





