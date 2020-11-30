Военные в Бурятии написали «Географический диктант»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В акции участвовали более трёх тысяч военнослужащих



Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, участвовали в ежегодной международной акции «Географический диктант».



В начале мероприятия всем участникам продемонстрировали видеоролик о Русском географическом обществе и его деятельности. Затем участникам было предложено ответить на 12 вопросов разминки.



После этого им вручили бланки с вопросами, и военнослужащие приступили к написанию диктанта.



Всего в общевойсковом объединении было создано 10 площадок, в том числе в посёлке Сосновый Бор, посёлке Онохой, ст. Дивизионная и городе Кяхта.



В общей сложности в написании географического диктанта участвовали более трёх тысяч военнослужащих объединения, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

