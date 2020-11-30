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Иркутянка стала двукратным призёром «Невского льда»

Иркутянка стала двукратным призёром «Невского льда»
Общество,  Фото:pixabay.com
В Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнования по конькобежному спорту

Иркутская спортсменка, воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Дарья Филиппова завоевала ещё одну серебряную медаль на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Невский лёд». Турнир с 25 по 28 ноября проходил в Санкт-Петербурге.

28 ноября Дарья стала второй на дистанции 1500 метров с результатом 2:09,87. Первой финишировала Екатерина Кошелева из Свердловской области (2.07,73). Третье место заняла представительница Челябинской области Дарья Гудошникова (2.11,33).

Ранее на этих соревнованиях Дарья Филиппова заняла второе место на дистанции 3000 метров с результатом 4.32,48. Спортсменка – мастер спорта России и занимается у заслуженного тренера РФ Сергея Слоева. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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