В Бурятии проверили мусорки

С 2019 года надо убирать за собой места погрузки мусора



Сотрудники Госстройжилнадзора выехали в город Бабушкин Кабанского района Бурятии для проверки контейнерных площадок.



В связи с вступившими в 2019 году в силу изменениями в законодательство, погрузка твёрдых коммунальных отходов также включает в себя уборку мест погрузки, что и стало предметом проверки.



- Чтобы не быть привлечёнными к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию общего имущества, управляющим организациям необходимо поддерживать чистоту на контейнерной площадке. А если регоператор не убирает после погрузки твёрдых коммунальных отходов, фиксировать эти факты и добиваться исполнения норм, - поясняют в Госстройжилнадзоре.



В городе Бабушкин контейнерные площадки содержатся в чистоте. Проверка нарушений не обнаружила.





