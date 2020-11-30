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В Бурятии проверили мусорки

В Бурятии проверили мусорки
Общество,  Фото:Госстройжилнадзор
С 2019 года надо убирать за собой места погрузки мусора

Сотрудники Госстройжилнадзора выехали в город Бабушкин Кабанского района Бурятии для проверки контейнерных площадок.

В связи с вступившими в 2019 году в силу изменениями в законодательство, погрузка твёрдых коммунальных отходов также включает в себя уборку мест погрузки, что и стало предметом проверки.

- Чтобы не быть привлечёнными к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию общего имущества, управляющим организациям необходимо поддерживать чистоту на контейнерной площадке. А если регоператор не убирает после погрузки твёрдых коммунальных отходов, фиксировать эти факты и добиваться исполнения норм, - поясняют в Госстройжилнадзоре.

В городе Бабушкин контейнерные площадки содержатся в чистоте. Проверка нарушений не обнаружила.


мусор
 
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