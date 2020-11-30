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Байкальская горнолыжница выиграла медаль кубка Европы

Байкальская горнолыжница выиграла медаль кубка Европы
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Также у неё 2 «золота» международных соревнований

Спортсменка из Байкальска Варвара Ворончихина успешно выступила на международных соревнованиях и кубке Европы по паралимпийскому горнолыжному спорту в Австрии. Международные соревнования состоялись с 26 по 27 ноября, кубок Европы прошёл 28 и 29 ноября.

Среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата на международных соревнованиях Варвара Ворончихина завоевала две золотые медали в слаломе. На кубке Европы она заняла второе место также в дисциплине «слалом».

Варвара Ворончихина занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Рекорд» у тренера Юрия Пешкова. Следующим стартом для неё станет этап кубка мира по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
Иркутская область спорт Байкальск горнолыжный спорт кубок Европы
 
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