Также у неё 2 «золота» международных соревнований
Спортсменка из Байкальска Варвара Ворончихина успешно выступила на международных соревнованиях и кубке Европы по паралимпийскому горнолыжному спорту в Австрии. Международные соревнования состоялись с 26 по 27 ноября, кубок Европы прошёл 28 и 29 ноября.
Среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата на международных соревнованиях Варвара Ворончихина завоевала две золотые медали в слаломе. На кубке Европы она заняла второе место также в дисциплине «слалом».
Варвара Ворончихина занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Рекорд» у тренера Юрия Пешкова. Следующим стартом для неё станет этап кубка мира по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
Байкальская горнолыжница выиграла медаль кубка Европы
Общество, Фото:
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