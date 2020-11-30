В Улан-Удэ раздают дезраствор управляющим компаниям и ТСЖ

Дезраствор выдают бесплатно



В столице Бурятии каждую среду сотрудники МУП «Водоканал» выдают дезинфицирующее средство управляющим организациям и ТСЖ для обработки мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Дезраствор можно получить с 13.00 до 16.00 по адресу: ул. Борсоева, 101.



- При себе необходимо иметь документы об организации и количестве домов, находящихся в управлении, а также тару под дезинфицирующий раствор, - сообщили в администрации города.



Выдача раствора производится из расчёта пять литров на один дом.







