Дезраствор выдают бесплатно
В столице Бурятии каждую среду сотрудники МУП «Водоканал» выдают дезинфицирующее средство управляющим организациям и ТСЖ для обработки мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Дезраствор можно получить с 13.00 до 16.00 по адресу: ул. Борсоева, 101.
- При себе необходимо иметь документы об организации и количестве домов, находящихся в управлении, а также тару под дезинфицирующий раствор, - сообщили в администрации города.
Выдача раствора производится из расчёта пять литров на один дом.
В Улан-Удэ раздают дезраствор управляющим компаниям и ТСЖ
Общество, Фото:
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