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В Улан-Удэ раздают дезраствор управляющим компаниям и ТСЖ

В Улан-Удэ раздают дезраствор управляющим компаниям и ТСЖ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дезраствор выдают бесплатно

В столице Бурятии каждую среду сотрудники МУП «Водоканал» выдают дезинфицирующее средство управляющим организациям и ТСЖ для обработки мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. Дезраствор можно получить с 13.00 до 16.00 по адресу: ул. Борсоева, 101.

- При себе необходимо иметь документы об организации и количестве домов, находящихся в управлении, а также тару под дезинфицирующий раствор, - сообщили в администрации города.

Выдача раствора производится из расчёта пять литров на один дом.



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