В Забайкалье старшеклассники вернулись в школы

Остальные классы будут учиться очно с 7 декабря



Очный формат обучения вернули для 9, 10, 11-х классов в 16-ти районах Забайкальского края, где ранее школы были переведены на дистанционное обучение. Ученики с сегодняшнего дня, 30 ноября, вновь сели за школьные парты, чтобы начать подготовку к выпускным экзаменам.



- Так как эти классы – выпускные, им необходимо уделять пристальное внимание к образовательному процессу, к подготовке к экзаменам, поскольку им в дальнейшем нужно устраивать свою профессиональную жизнь. Все педагогические работники соблюдают необходимые меры предосторожности. Организован входной фильтр, измеряется температура. Школьникам также рекомендуется соблюдать масочный режим, - рассказала заместитель председателя правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова.



В школах установлены правила дезинфекции помещений. В учреждениях, численностью до 500 человек, необходимо раз в неделю уходить в заочный формат, чтобы продезинфицировать все помещения образовательного учреждения. Там, где численность более 500 человек, дистанционный формат будет проходить два раза в неделю, чтобы провести обработку.



Напомним, что по постановлению губернатора очный режим для учеников 1-8-х классов планируется возобновить с 7 декабря. Такое решение обусловлено рекомендацией главного санитарного врача края Светланы Лапы. По её словам, низкий уровень заболеваемости среди детей достиг максимума, дальнейшее нахождение школьников на каникулах не приведёт к улучшению эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

