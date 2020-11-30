В Иркутской зоогалерее показали скрытных обитателей

Вечером, когда обитатели Иркутской зоогалереи засыпают, просыпаются рукокрылые. Летучие собаки (крыланы) довольно скрытные животные, ведущие сумеречный образ жизни.
Сотрудники зоопарка безуспешно пытались переучить их хоть немного переучить их на другой, немного более удобный для посетителей режим дня.
- Так что они диктуют правила, а мы подстраиваемся, чтобы им было комфортно, но не теряем надежды ввести их в экспозицию без постоянного стресса, - говорят сотрудники зоогалереи.
- Для всех животных очень важно соблюдение чёткого баланса времени между активностью и отдыхом. Поэтому во всем зоопарке стоят таймеры отключения освещения и рабочий день у нас никогда не продляется больше разумного времени, даже в самый «высокий» сезон, - отмечают в зоопарке.
Посетители говорили сотрудникам зоопарка о том, что они могли бы зарабатывать больше, если бы принимали гостей с раннего утра и до позднего вечера, как это делают некоторые другие подобные учреждения. Однако в Иркутской зоогалерее больше внимания уделяют благополучию животных, чем прибыли, поясняют сотрудники.
- Животные тоже имеют право на полноценный отдых от людей без яркого освещения, в тишине и спокойствии, в отсутствие посторонних рядом с вольерами. Для них фактор беспокойства сверх разумной меры может оказаться губительным. А мы их любим и стараемся беречь всеми доступными способами, - пояснили в Иркутской зоогалерее.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской зоогалерее выхаживают лебедя, который не смог улететь из Бурятии.