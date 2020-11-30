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Учёные Бурятии запатентовали способ повышения урожайности

Учёные Бурятии запатентовали способ повышения урожайности
Общество,  Фото:pixabay.com
Получить больше урожая поможет модернизация сеялок

В этом году учёные Бурятии запатентовали способ повысить урожай зерна в условиях республики. Эта работа легла в основу кандидатской диссертации кандидата технических наук и преподавателя инженерного факультета БГСХА Сергея Калашникова, которую он успешно защитил в июле 2020 года в диссертационном совете при Сибирском федеральном научном центре агробиотехнологий Российской академии наук.

На техническое решение получен патент на полезную модель РФ. Суть метода в том, что равномерное распределение семян на сельскохозяйственных землях и их оптимальное размещение по площади питания будет способствовать появлению более дружных всходов. Добиться этого можно путём модернизации сеялок, пришёл к выводу учёный.

- Существующие зерновые сеялки с дисковыми сошниками имеют недостатки, - рассказывает Сергей Калашников. - Мы разработали клавишный рассеиватель семян двухдискового сошника, который обеспечит равномерное распределение семян. При этом семена будут одинаково получать тепло, свет, почвенную влагу и питательные вещества. Это может повысить урожайность в условиях Бурятии до 23%.

В республике в последние годы проводится обширная работа в аграрном секторе экономики. В 2019 году президентом Российский Федерации Владимиром Путиным был дан старт приоритетным национальным проектам. В том числе благодаря этим мерам АПК Бурятии, несмотря на пандемию, удержал позиции в 2020 году, а хозяйства собрали рекордные урожаи зерновых.

Как отметил заместитель председателя правительства республики по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – министр сельского хозяйства и РБ Даба-Жалсан Чирипов, несмотря на сложные погодные условия, аграрии смогли получить достойный урожай в этом году. Этому способствовал комплекс принятых правительством республики управленческих решений.

- У Бурятии есть перспективы дальнейшего успешного развития отрасли АПК, которой в последнее время, благодаря нацпроектам, уделяется большое внимание. Добавим, что и по итогам 2018 года Бурятия заняла первое место в ДФО по росту произведенной продукции АПК. Тогда объём производства продукции сельского хозяйства республики увеличился на 1,5 миллиардов рублей или на 10 процентов, - сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
Бурятия минсельхоз РБ сельское хозяйство БГСХА урожай
 
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