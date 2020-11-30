В Чите телефон нашли в «естественной полости» обвиняемого

Телефон пытались пронести в СИЗО
Сотрудники СИЗО-1 в Чите изъяли сотовый телефон у прибывшего в учреждение обвиняемого.
Сотрудники следственного изолятора досмотрели вещи обвиняемого, прибывшего из изолятора временного содержания одного из районов края.
Перед началом полного личного обыска Дмитрий М., 1975 г.р. в добровольном порядке выдал мобильный телефон. Телефон был спрятан «ухищрённым способом в естественной полости тела», сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
С начала 2020 года сотрудники читинского следственного изолятора пресекли около 50 попыток при доставке сотовых телефонов обвиняемыми, подозреваемыми и осуждёнными.
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Телефон пытались пронести в СИЗО
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