В Чите телефон нашли в «естественной полости» обвиняемого

Сотрудники следственного изолятора досмотрели вещи обвиняемого, прибывшего из изолятора временного содержания одного из районов края.







С начала 2020 года сотрудники читинского следственного изолятора пресекли около 50 попыток при доставке сотовых телефонов обвиняемыми, подозреваемыми и осуждёнными.





Сотрудники СИЗО-1 в Чите изъяли сотовый телефон у прибывшего в учреждение обвиняемого.Перед началом полного личного обыска Дмитрий М., 1975 г.р. в добровольном порядке выдал мобильный телефон. Телефон был спрятан «ухищрённым способом в естественной полости тела», сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.