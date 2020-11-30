Тираж был отпечатан в Бурятии
Из печати вышел путеводитель по Агинскому Бурятскому округу, подготовленный в преддверии международного бурятского фестиваля Алтаргана. Книга была издана в Улан-Удэ тиражом в 1500 экземпляров.
Как рассказал руководитель проекта, руководитель администрации округа Буянто Батомункуев, это издание следует общей концепции путеводителей – дать основную информацию о регионе, гостеприимной степной Аге.
- Мне трудно представить человека, которому в степной Аге или в горах священного Алханая было бы неинтересно. У нас каждый путешественник достигнет своей цели: одни найдут тишину и покой первозданной природы, другие — непроходимые тропы, третьи — познавательный отдых... - отмечено в его обращении к читателям.
Новая книга приглашает гостей и туристов окунуться в национальную культуру, познакомиться с многовековой историей бурятского народа, передающейся из поколения в поколение в старинных легендах и преданиях. В путеводителе собрана полезная информация о туристических объектах округа, памятных местах, достопримечательностях и интересных маршрутах, а также включены разделы о городских и сельских поселениях Агинского Бурятского округа.
Помимо базовой информации (географическое положение, гостиницы, транспорт, историческая справка) для удобства пользователей представлена и справка по деятельности окружных масс-медиа, в частности, указаны интернет-ресурсы, где можно ознакомиться с общественно-политической жизнью Агинского округа. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Вышел первый путеводитель по Агинскому округу
Общество, Фото:
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