Врачу также взыскали зарплату за время вынужденного прогула
В Бурятии суд обязал руководство Кабанской центральной районной больницы восстановить уволенного в августе врача ультразвуковой диагностики в прежней должности. Судебные приставы исполнили это решение суда, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
По требованию судебного пристава был издан приказ о восстановлении работника в должности. Был обеспечен беспрепятственный доступ к работе в прежней должности врача ультразвуковой диагностики.
Также в пользу врача взыскана заработная плата за время вынужденного прогула.
В настоящее время врач приступил к исполнению должностных обязанностей.
В Бурятии суд восстановил на работе врача
Общество, Фото:
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