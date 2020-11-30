В Бурятии суд восстановил на работе врача

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Врачу также взыскали зарплату за время вынужденного прогула



В Бурятии суд обязал руководство Кабанской центральной районной больницы восстановить уволенного в августе врача ультразвуковой диагностики в прежней должности. Судебные приставы исполнили это решение суда, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



По требованию судебного пристава был издан приказ о восстановлении работника в должности. Был обеспечен беспрепятственный доступ к работе в прежней должности врача ультразвуковой диагностики.



Также в пользу врача взыскана заработная плата за время вынужденного прогула.



В настоящее время врач приступил к исполнению должностных обязанностей.





