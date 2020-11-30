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В Бурятии суд восстановил на работе врача

В Бурятии суд восстановил на работе врача
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Врачу также взыскали зарплату за время вынужденного прогула

В Бурятии суд обязал руководство Кабанской центральной районной больницы восстановить уволенного в августе врача ультразвуковой диагностики в прежней должности. Судебные приставы исполнили это решение суда, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

По требованию судебного пристава был издан приказ о восстановлении работника в должности. Был обеспечен беспрепятственный доступ к работе в прежней должности врача ультразвуковой диагностики.

Также в пользу врача взыскана заработная плата за время вынужденного прогула.

В настоящее время врач приступил к исполнению должностных обязанностей.


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