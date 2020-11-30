В Бурятии напомнили правила сдачи теста на коронавирус

Перед сдачей теста нельзя чистить зубы или курить
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили главные рекомендации при сдаче ПЦР-теста на коронавирус. Сдавать тест лучше всего через несколько часов после еды или питья.
- Коронавирус SARS-Cov-2 живёт внутри эпителиальных клеток. Для ПЦР-исследования важно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. В момент проглатывания еды эпителиальные клетки механически слущиваются пищевым комком с поверхности слизистой оболочки. Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае, пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. Вода смывает с поверхности миндалин, задней стенки глотки инфицированные клетки, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.
Перед взятием мазков ни в коем случае нельзя использовать лекарственные средства для местного применения (капли, спреи и др). После их применения количество вируса на слизистой снижается и увеличивается вероятность получения ложноотрицательных результатов ПЦР-теста.
Также перед сдачей теста нельзя употреблять спиртное. Приём алкоголя и применение очищающих средств для полости рта — особенно это касается зубной пасты с антисептическим эффектом – может снизить количество вируса в мазке.
Кроме того, нельзя чистить зубы перед сдачей теста ПЦР.
- Применение любых очищающих средств для полости рта снижает количество вируса в получаемом мазке. Зубная паста может содержать антисептические компоненты. Попадание её остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа. Кроме того, чистка зубов требует ещё и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала, - пояснили в Роспотребнадзоре.
На результат теста может повлиять и декоративная косметика.
- Материал для исследования берут не из полости рта, а из зева и носоглотки. Если соблюдать все правила взятия мазка и не прикасаться зондом к губам, то наличие декоративной косметики не должно помешать получению адекватного материала для ПЦР-теста. Но при случайном попадании в пробу косметические средства могут замедлить ПЦР-реакцию. Поэтому лучше декоративную косметику нанести уже после того, как мазок был взят, - отметили специалисты.
Таким образом, минимум за три часа до взятия мазков нельзя: принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот/горло, использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку, курить. Также запрещено промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа.
За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня по-прежнему напряжённая ситуация по коронавирусу. Общее число случаев заражения на 30 ноября составляет 19 165. Суточный прирост составил 263 человека.
В Бурятии напомнили правила сдачи теста на коронавирус
Общество, Фото:
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