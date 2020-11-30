В Бурятии выбрали самых поющих мужчин

Лучшие хоровые коллективы покажут в гала-концерте сегодня



Мужские вокально-хоровые коллективы Бурятии приняли участие в первом республиканском конкурсе «Поют мужчины Бурятии» (0+), посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Гала-концерт с участием победителей и финалистов конкурса состоится сегодня, 30 ноября, на телеканале «АТВ».



На первом этапе конкурса были отсмотрены видеозаписи выступлений участников. Каждый исполнитель представил два разнохарактерных произведения, олицетворяющих торжество жизни и Великой Победы.



Почти 50 мужских вокально-хоровых коллектива учреждений культуры, образования, общественных организаций и других ведомств в трёх возрастных категориях показали свое творчество. Участвовали в конкурсе хоров такие организации, как Национальная библиотека Бурятии, республиканский центр эвенкийской культуры «Арун», отделение МВД России по Баунтовскому району, Октябрьский районный суд Улан-Удэ, Бабушкинский психоневрологический интернат, Хоринский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» и др.



Выступление участников оценивала комиссия в составе специалистов народного творчества, известных деятелей хорового искусства, представителей учредителей и организаторов, сообщили в минкультуры Бурятии.

