Финал конкурса «Юный Будамшуу» пройдёт 2 декабря

Общество, Фото: пресс-служба ГБАТД им. Хоца Намсараева

Победитель поедет в детский центр «Океан»



Финальный тур международного конкурса «Юный Будамшуу. Эдир Будамшуу – 2020» пройдёт 2 декабря. В этом году мероприятие проводится в онлайн-формате.



- «Эдир Будамшуу» в этом году проводится в шестнадцатый раз. Он задумывался и претворился в жизнь как творческое соревнование, призванное выявить одарённых детей, поддерживать интерес и любовь к родному языку у подрастающего поколения, пропагандировать бурятское театральное искусство среди детей, приобщить их к классической литературе и драматургии. Идейным вдохновителем и организатором конкурса является Михаил Гомбоевич Елбонов, народный артист России. Для победы в этом конкурсе важны не только мастерство и трудолюбие, но и огромная вера в собственные силы, - сообщает пресс-служба Буряад театра.



Юные Будамшуу в возрасте 7-17 лет со всех концов Бурятии, Аги, Усть-Орды и Монголии померятся своими силами на онлайн-сцене конкурса, представив на суд жюри видеозаписи монологов, народных песен и стихотворений. Победителей ждут денежные призы, путёвка в детский центр «Океан», поощрительные и благодарственные награды.



Возрастное ограничение 6+

