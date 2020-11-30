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Финал конкурса «Юный Будамшуу» пройдёт 2 декабря

Финал конкурса «Юный Будамшуу» пройдёт 2 декабря
Общество,  Фото:пресс-служба ГБАТД им. Хоца Намсараева
Победитель поедет в детский центр «Океан»

Финальный тур международного конкурса «Юный Будамшуу. Эдир Будамшуу – 2020» пройдёт 2 декабря. В этом году мероприятие проводится в онлайн-формате.

- «Эдир Будамшуу» в этом году проводится в шестнадцатый раз. Он задумывался и претворился в жизнь как творческое соревнование, призванное выявить одарённых детей, поддерживать интерес и любовь к родному языку у подрастающего поколения, пропагандировать бурятское театральное искусство среди детей, приобщить их к классической литературе и драматургии. Идейным вдохновителем и организатором конкурса является Михаил Гомбоевич Елбонов, народный артист России. Для победы в этом конкурсе важны не только мастерство и трудолюбие, но и огромная вера в собственные силы, - сообщает пресс-служба Буряад театра.

Юные Будамшуу в возрасте 7-17 лет со всех концов Бурятии, Аги, Усть-Орды и Монголии померятся своими силами на онлайн-сцене конкурса, представив на суд жюри видеозаписи монологов, народных песен и стихотворений. Победителей ждут денежные призы, путёвка в детский центр «Океан», поощрительные и благодарственные награды.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия конкурс театр дети бурятский язык
 
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